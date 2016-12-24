Людей эвакуировали с рождественской ярмарки во Франции - ВИДЕО

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Люди были эвакуированы в пятницу с рождественской ярмарки во французском городе Мец из-за подозрительного автомобиля.

Как передает Report, об этом сообщило радио France Info.

По его данным, подозрительный автомобиль был обнаружен на площади Республики. Внутри машины находился газовый баллон. Место происшествия было оцеплено, прибыли взрывотехники.

Властям удалось найти владельца машины. После осмотра автомобиля тревога была отменена.