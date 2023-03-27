Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой

Сотрудники Лувра проводят в понедельник забастовку с требованием отмены пенсионной реформы.

Сотрудники Лувра проводят в понедельник забастовку с требованием отмены пенсионной реформы.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Лувр закрыт с 09:00 по парижскому времени по инициативе профсоюза музейных работников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте профцентра.

В нем отмечается, что в забастовке принимают участие несколько профсоюзов работников сферы культуры и сами сотрудники Лувра: "Эта акция проводится в рамках продолжающейся мобилизации работников культуры против пенсионной реформы".

Администрация Лувра подтвердила в Twitter, что музей в понедельник утром закрыт. "Из-за межпрофессиональной забастовки Лувр не смог открыться для посещения сегодня утром. Мы благодарим вас за понимание", - говорится в заявлении.