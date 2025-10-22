Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбления

Музей Лувра вновь открыл двери для посетителей спустя несколько дней после ограбления.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

"Галерея Аполлона", откуда были похищены драгоценности, остается закрытой.

Ранее собщалось о том, что неизвестные лица похитили из музея Лувра драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Затем скрылись на мотоцикле TMax.

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила о том, что ущерб от ограбления составил 88 млн евро.