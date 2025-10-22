Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбления
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 11:12
Музей Лувра вновь открыл двери для посетителей спустя несколько дней после ограбления.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
"Галерея Аполлона", откуда были похищены драгоценности, остается закрытой.
Ранее собщалось о том, что неизвестные лица похитили из музея Лувра драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Затем скрылись на мотоцикле TMax.
Прокурор Парижа Лор Бекко заявила о том, что ущерб от ограбления составил 88 млн евро.
