Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбления

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 11:12
    Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбления

    Музей Лувра вновь открыл двери для посетителей спустя несколько дней после ограбления.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

    "Галерея Аполлона", откуда были похищены драгоценности, остается закрытой.

    Ранее собщалось о том, что неизвестные лица похитили из музея Лувра драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Затем скрылись на мотоцикле TMax.

    Прокурор Парижа Лор Бекко заявила о том, что ущерб от ограбления составил 88 млн евро.

    Лувр ущерб ограбление Франция

    Последние новости

    11:42

    Пашинян назвал его благодарность Алиеву важным шагом вперед

    В регионе
    11:37

    Международные путешественники ознакомилась с разрушениями в Агдаме

    Карабах
    11:32

    Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах региона

    Карабах
    11:31

    Пашинян: Надеемся на открытие границы с Турцией в ближайшее время

    В регионе
    11:31

    СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом

    Другие страны
    11:30

    Путешественник из Германии впечатлен масштабами восстановительных работ в Карабахе

    Карабах
    11:29

    Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в мире

    Карабах
    11:27

    Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в Белене

    Внутренняя политика
    11:26

    Азербайджан назвал ключевые направления сотрудничества с Латвией, Эстонией и Финляндией

    Бизнес
    Лента новостей