Лула да Силва обсудил с Трампом пошлины на бразильские товары

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил отмену 40%-ной пошлины на национальные товары.

Как передает Report, об этом сообщает правительство Бразилии.

"Президент Бразилии охарактеризовал разговор как возможность восстановления дружеских отношений, существующих между двумя крупнейшими демократиями Запада на протяжении 201 года. Он напомнил, что Бразилия - одна из трех стран G20, с которыми США имеют положительный баланс по торговле товарами и услугами. Лула да Силва также запросил отмену 40%-ной пошлины на национальные товары и снятие ограничительных мер, примененных к бразильским чиновникам", - говорится в сообщении.

Трамп распорядился, чтобы госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином, министром иностранных дел Мауру Виейрой и министром финансов Фернандо Аддадом по данному вопросу.

Оба лидера договорились о личной встрече в ближайшее время, обсуждалась возможность встречи на Саммите АСЕАН в Малайзии, участие Трампа в COP30 в Белене и визит Лулы да Силвы в США.