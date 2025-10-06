Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Лула да Силва обсудил с Трампом пошлины на бразильские товары

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 21:12
    Лула да Силва обсудил с Трампом пошлины на бразильские товары

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил отмену 40%-ной пошлины на национальные товары.

    Как передает Report, об этом сообщает правительство Бразилии.

    "Президент Бразилии охарактеризовал разговор как возможность восстановления дружеских отношений, существующих между двумя крупнейшими демократиями Запада на протяжении 201 года. Он напомнил, что Бразилия - одна из трех стран G20, с которыми США имеют положительный баланс по торговле товарами и услугами. Лула да Силва также запросил отмену 40%-ной пошлины на национальные товары и снятие ограничительных мер, примененных к бразильским чиновникам", - говорится в сообщении.

    Трамп распорядился, чтобы госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином, министром иностранных дел Мауру Виейрой и министром финансов Фернандо Аддадом по данному вопросу.

    Оба лидера договорились о личной встрече в ближайшее время, обсуждалась возможность встречи на Саммите АСЕАН в Малайзии, участие Трампа в COP30 в Белене и визит Лулы да Силвы в США.

    Бразилия США Лула да Силва Дональд Трамп тарифы

    Последние новости

    21:12

    Лула да Силва обсудил с Трампом пошлины на бразильские товары

    Другие страны
    20:53

    Министр обороны Франции объявил о своей отставке

    Другие страны
    20:50

    Шмыгаль: Украина получит от Словакии машины разминирования Bozena

    Другие страны
    20:46
    Фото

    В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

    Происшествия
    20:35

    Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины

    Другие страны
    20:20

    Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

    Внешняя политика
    20:17

    Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

    Другие страны
    20:02

    Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

    Другие страны
    19:59

    Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно единство для преодоления вызовов

    Другие страны
    Лента новостей