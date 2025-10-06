İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Lula da Silva Trampdan Braziliya mallarına tətbiq olunan rüsumların ləğv edilməsini istəyib

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 21:37
    Lula da Silva Trampdan Braziliya mallarına tətbiq olunan rüsumların ləğv edilməsini istəyib

    Braziliya Prezidenti Luis İnasiu Lula da Silva ABŞ-li həmkarı Donald Trampla telefon danışığı zamanı yerli mallara tətbiq edilən 40%-lik əlavə rüsumun ləğvini istəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya hökuməti məlumat yayıb.

    "Prezident Lula söhbəti iki ən böyük Qərb demokratiyası arasında 201 ildir mövcud olan dostluq münasibətlərini bərpa etmək üçün bir fürsət kimi qiymətləndirib. O, Braziliyanın ABŞ-nin mal və xidmətlər ticarətində müsbət balansa malik olduğu üç G20 ölkəsindən biri olduğunu xatırladıb. Lula həmçinin yerli mallara tətbiq edilən 40%-lik əlavə verginin ləğv edilməsini və Braziliyanın rəsmi açıqlamalarına görə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyib, - məlumatda bildirilib.

    İki lider yaxın gələcəkdə şəxsən görüşmək barədə razılığa gəliblər və Malayziyada keçiriləcək ASEAN Sammitində görüşmək imkanını, Trampın Belemdə COP30-da iştirakını və Lulanın ABŞ-yə səfərini müzakirə ediblər.

    Braziliya ABŞ Donald Tramp
    Лула да Силва обсудил с Трампом пошлины на бразильские товары

    Son xəbərlər

    22:14

    ABŞ Prezidenti Ağ Evdə finlandiyalı həmkarını qəbul edəcək

    Digər ölkələr
    22:07

    Ceyhun Bayramov Qəbələdə Hakan Fidanla görüşüb

    Xarici siyasət
    22:07

    Tramp yük avtomobilləri üçün 25 %-lik gömrük rüsumu elan edib

    Digər ölkələr
    22:06

    UNESCO-nun Baş direktoru vəzifəsinə Misir nümayəndəsinin namizədliyi irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    22:04

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, iki nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Hadisə
    22:01

    Putin Netanyahu ilə Qəzza və Suriyadakı son vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    21:54

    "Figaro": Lekornu Fransanın Baş naziri postuna qayıtmaq istəmir

    Digər ölkələr
    21:42

    Avropa Komissiyasına etimadsızlıq votumunun uğursuzluqla nəticələnəcəyi gözlənilir

    Digər ölkələr
    21:37

    Lula da Silva Trampdan Braziliya mallarına tətbiq olunan rüsumların ləğv edilməsini istəyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti