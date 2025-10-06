Lula da Silva Trampdan Braziliya mallarına tətbiq olunan rüsumların ləğv edilməsini istəyib
- 06 oktyabr, 2025
- 21:37
Braziliya Prezidenti Luis İnasiu Lula da Silva ABŞ-li həmkarı Donald Trampla telefon danışığı zamanı yerli mallara tətbiq edilən 40%-lik əlavə rüsumun ləğvini istəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya hökuməti məlumat yayıb.
"Prezident Lula söhbəti iki ən böyük Qərb demokratiyası arasında 201 ildir mövcud olan dostluq münasibətlərini bərpa etmək üçün bir fürsət kimi qiymətləndirib. O, Braziliyanın ABŞ-nin mal və xidmətlər ticarətində müsbət balansa malik olduğu üç G20 ölkəsindən biri olduğunu xatırladıb. Lula həmçinin yerli mallara tətbiq edilən 40%-lik əlavə verginin ləğv edilməsini və Braziliyanın rəsmi açıqlamalarına görə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyib, - məlumatda bildirilib.
İki lider yaxın gələcəkdə şəxsən görüşmək barədə razılığa gəliblər və Malayziyada keçiriləcək ASEAN Sammitində görüşmək imkanını, Trampın Belemdə COP30-da iştirakını və Lulanın ABŞ-yə səfərini müzakirə ediblər.