Лукашенко заявил, что Путин от него ничего не скрывает

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин "ничего не скрывает" от него.

Как передает Report, слова Лукашенко приводит телеграм-канал Пул Первого.

Согласно каналу, Александр Лукашенко по итогам пятичасовых переговоров с Путиным сообщил журналистам, что вместе с президентом РФ заслушал доклад российского Генштаба.

Лукашенко добавил, что "Владимир Владимирович ничего не скрывает" от него.

Отметим, переговоры Путина и Лукашенко проходили сегодня в Кремле и длились более пяти часов.