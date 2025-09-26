Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Лукашенко заявил, что Путин от него ничего не скрывает

    • 26 сентября, 2025
    • 19:05
    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин "ничего не скрывает" от него.

    Как передает Report, слова Лукашенко приводит телеграм-канал Пул Первого.

    Согласно каналу, Александр Лукашенко по итогам пятичасовых переговоров с Путиным сообщил журналистам, что вместе с президентом РФ заслушал доклад российского Генштаба.

    Лукашенко добавил, что "Владимир Владимирович ничего не скрывает" от него.

    Отметим, переговоры Путина и Лукашенко проходили сегодня в Кремле и длились более пяти часов.

