Лукашенко заявил, что Путин от него ничего не скрывает
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 19:05
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин "ничего не скрывает" от него.
Как передает Report, слова Лукашенко приводит телеграм-канал Пул Первого.
Согласно каналу, Александр Лукашенко по итогам пятичасовых переговоров с Путиным сообщил журналистам, что вместе с президентом РФ заслушал доклад российского Генштаба.
Лукашенко добавил, что "Владимир Владимирович ничего не скрывает" от него.
Отметим, переговоры Путина и Лукашенко проходили сегодня в Кремле и длились более пяти часов.
