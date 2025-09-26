Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmir
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 20:36
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiya lideri Vladimir Putinin ondan heç nə gizlətmədiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, Lukaşenkonun sözlərindən "Pul Pervoqo" "Telegram" kanalı sitat gətirib.
Kanalın məlumatına görə, Putinlə 5 saatlıq danışıqlardan sonra Lukaşenko jurnalistlərə deyib ki, o, Rusiya Prezidenti ilə Rusiya Baş Qərargahının hesabatını dinləyib.
Qeyd edək ki, Putin və Lukaşenko arasında danışıqlar bu gün Kremldə baş tutub və 5 saatdan çox davam edib.
Son xəbərlər
20:48
TBMM sədri Azərbaycanla Ermənistanın vasitəçisiz təmas qurmasının önəmindən bəhs edibRegion
20:36
Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmirDigər ölkələr
20:34
KİV: Suriya ilə İsrail arasında təhlükəsizlik razılaşması son anda alınmayıbDigər ölkələr
20:29
Kiyev Avropanın "Dron divarı" layihəsinə qoşulmağa hazırdırDigər ölkələr
20:23
Ərdoğan: BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin Fələstini dövlət kimi tanıması tarixi addımdırRegion
20:18
Foto
Video
Şabranda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıbHadisə
20:13
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Aprel döyüşləri ilə bağlı sənədlər elan olunubDaxili siyasət
20:10
Avropa komissarı: Bizim Rusiyaya cavabımız dərhal, qəti və vahid olmalıdırDigər ölkələr
20:01