    Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmir

    26 sentyabr, 2025
    20:36
    Lukaşenko: Putin məndən heç nə gizlətmir
    Aleksandr Lukaşenko

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiya lideri Vladimir Putinin ondan heç nə gizlətmədiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, Lukaşenkonun sözlərindən "Pul Pervoqo" "Telegram" kanalı sitat gətirib.

    Kanalın məlumatına görə, Putinlə 5 saatlıq danışıqlardan sonra Lukaşenko jurnalistlərə deyib ki, o, Rusiya Prezidenti ilə Rusiya Baş Qərargahının hesabatını dinləyib.

    Qeyd edək ki, Putin və Lukaşenko arasında danışıqlar bu gün Kremldə baş tutub və 5 saatdan çox davam edib.

    Лукашенко заявил, что Путин от него ничего не скрывает

