    Лукашенко помиловал 52 заключенных после переговоров с помощником Трампа

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 15:34
    Лукашенко помиловал 52 заключенных после переговоров с помощником Трампа

    Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных разных национальностей, все они сейчас направляются в Литву.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель посольства США в Вильнюсе.

    Президент Дональд Трамп ранее призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко к освобождению заключенных. 

    "Делегация США во главе с заместителем помощника президента Трампа Джоном Коулом направляется в Вильнюс после переговоров в Минске, 52 заключенных разных национальностей освобождены",- сообщил представитель посольства США в Литве.

    При этом помилованы 14 иностранных граждан, из которых шесть - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании.

    В июне Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом, а также Джоном Коулом (в команде Дональда Трампа он отвечаю за контакты с Беларусью). Вскоре после этой встречи белорусские власти освободили 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Среди отпущенных на свободу оказался и белорусский оппозиционер Сергей Тихановский: в 2020 году он собирался баллотироваться в президенты страны, но после его ареста вместо него выдвигалась супруга Светлана Тихановская.

    Lukaşenko Trampın köməkçisi ilə danışıqlardan sonra 52 məhbusu əfv edib
    Lukashenko pardons 52 inmates of various nationalities

