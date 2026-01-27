Премьер Японии пообещала уйти в отставку в случае неудачи коалиции на выборах

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала уйти в отставку, если правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Общество обновления Японии" по итогам предстоящих выборов в нижнюю палату парламента не получит большинство мест.

Как передает Report, об этом сообщило японское агентство Kyodo.

"Я хочу заручиться доверием избирателей. Если ЛДП и "Общество обновления Японии" не получат большинства, я уйду в отставку с поста премьера", - заявила она, выступая перед избирателями в Токио.

Отметим, что в Японии сегодня началась избирательная кампания перед досрочными выборами в ключевую нижнюю палату парламента, которые намечены на 8 февраля. Она станет самой короткой в послевоенной истории страны, что дает преимущество правящей коалиции во главе с премьером Санаэ Такаити, которая находится практически на пике популярности.

Согласно результатам опросов общественного мнения, наибольшей популярностью пользуется Либерально-демократическая партия, хотя уровень ее поддержки заметно отстает от рейтинга правительства, который держится в значительной степени на престиже премьера. Так, за ЛДП, согласно опросу газеты "Никкэй", на выборах планируют проголосовать 40% респондентов, в то время как рейтинг самого правительства во главе с Такаити держится в районе 65%.