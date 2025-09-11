Lukaşenko Trampın köməkçisi ilə danışıqlardan sonra 52 məhbusu əfv edib
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 15:46
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko müxtəlif millətlərdən olan 52 məhbusu əfv edib, onların hamısı indi Litvaya yollanır.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Vilnüsdəki səfirliyinin nümayəndəsi məlumat verib.
Prezident Donald Tramp daha əvvəl belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenkonu məhbusları azad etməyə çağırıb.
"Prezident Trampın köməkçisinin müavini Con Koulun rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə heyəti Minskdə danışıqlardan sonra Vilnüsə yollanır. Müxtəlif millətlərdən olan 52 məhbus azad edilib", - ABŞ-nin Litvadakı səfirliyinin nümayəndəsi bildirib.
