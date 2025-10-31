Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    • 31 октября, 2025
    • 15:20
    Беларусь не будет ввязываться в войну, если не будет агрессии извне.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство БЕЛТА, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

    "<...> Сейчас время такое непонятное, неизвестное, что надо выстоять. Нам надо выдержать это время. <...> Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, что бы мы участвовали 51-м", - сказал он.

    Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не собирается ввязываться в войны, если страна не будет в опасности.

    "<...> То, что мы не хотим воевать и мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти", - заключил глава государства.

