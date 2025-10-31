İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaq

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 16:29
    Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaq

    Belarus kənardan təcavüz olmadığı təqdirdə müharibəyə qoşulmayacaq.

    "Report"un BELTA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkə Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan edib.

    "İndi elə qeyri-müəyyən zamandır ki, tab gətirmək lazımdır", - o bildirib.

    A.Lukaşenko vurğulayıb ki, Belarus ölkə təhlükə altında olmadığı təqdirdə müharibələrə qoşulmaq niyyətində deyil: "Biz müharibə istəmirik və əgər bizə toxunulmazsa, biz müharibəyə qoşulmayacağıq, bunu sizə vəd edirəm. Bu, məhz prezidentin və hakimiyyətin əsas vəzifəsidir".

    Aleksandr Lukaşenko Belarus
    Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну

    Son xəbərlər

    16:48

    Noyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

    Digər
    16:47

    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:43
    Foto

    ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcək

    Energetika
    16:38

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    16:35

    Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb

    Region
    16:32
    Foto

    Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:29

    Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaq

    Digər ölkələr
    16:28
    Foto

    Bolqarıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

    Biznes
    16:27

    ITU: Azərbaycan AI sahəsində qlobal təhlükəsizlik standartlarının formalaşdırılmasında fəal mövqe tutmalıdır - MÜSAHİBƏ

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti