Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaq
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 16:29
Belarus kənardan təcavüz olmadığı təqdirdə müharibəyə qoşulmayacaq.
"Report"un BELTA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkə Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan edib.
"İndi elə qeyri-müəyyən zamandır ki, tab gətirmək lazımdır", - o bildirib.
A.Lukaşenko vurğulayıb ki, Belarus ölkə təhlükə altında olmadığı təqdirdə müharibələrə qoşulmaq niyyətində deyil: "Biz müharibə istəmirik və əgər bizə toxunulmazsa, biz müharibəyə qoşulmayacağıq, bunu sizə vəd edirəm. Bu, məhz prezidentin və hakimiyyətin əsas vəzifəsidir".
Son xəbərlər
16:48
Noyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıbDigər
16:47
Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİVXarici siyasət
16:43
Foto
ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcəkEnergetika
16:38
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
16:35
Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürübRegion
16:32
Foto
Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
16:29
Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaqDigər ölkələr
16:28
Foto
Bolqarıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilibBiznes
16:27