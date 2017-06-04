Лондонская полиция рассказала о трех произошедших инцидентах

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Полиция сообщила о третьем инциденте в Лондоне в районе Воксхолл после наезда транспортного средства на пешеходов на Лондонском мосту ранее в субботу, 3 июня.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном твиттере полиции.

Полиция также сообщила, что они произвели выстрелы после сообщений об инциденте в районе Боро, который расположен недалеко от Лондонского моста.

Ранее на мосту в центре Лондона микроавтобус наехал на людей. Есть данные о пострадавших.