Лондонская полиция арестовала десятки людей на акции протеста

Лондонская полиция арестовала десятки людей на субботней акции протеста против запрета британского правительства на палестинские акции.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, полиция арестовала протестующих на Трафальгарской площади в центре Лондона, когда они писали лозунги на плакатах в поддержку движения Palestine Action.

Отмечается, что организаторы отказались отменить субботнюю демонстрацию, несмотря на просьбы британского правительства после нападения на синагогу в Манчестере, в результате которого погибли два человека.

Организатор акции Defend Our Juries осудил нападение на еврейскую общину и призвала полицию сосредоточиться на этом, а не на контроле за демонстрацией.

Напомним, что в начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Данное решение было принято после того, как участники движения проникли на английскую авиабазу и повредили военные самолеты.