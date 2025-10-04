Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Лондонская полиция арестовала десятки людей на акции протеста

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 19:14
    Лондонская полиция арестовала десятки людей на акции протеста

    Лондонская полиция арестовала десятки людей на субботней акции протеста против запрета британского правительства на палестинские акции.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, полиция арестовала протестующих на Трафальгарской площади в центре Лондона, когда они писали лозунги на плакатах в поддержку движения Palestine Action.

    Отмечается, что организаторы отказались отменить субботнюю демонстрацию, несмотря на просьбы британского правительства после нападения на синагогу в Манчестере, в результате которого погибли два человека.

    Организатор акции Defend Our Juries осудил нападение на еврейскую общину и призвала полицию сосредоточиться на этом, а не на контроле за демонстрацией.

    Напомним, что в начале июля британский суд отклонил ходатайство Palestine Action о временной блокировке приказа о ее внесении в список террористов. Теперь членство или поддержка движения стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Данное решение было принято после того, как участники движения проникли на английскую авиабазу и повредили военные самолеты.

    акции протеста Лондон аресты
    Londondakı aksiyalarda onlarla etirazçı saxlanılıb

    Последние новости

    19:43

    МВД Грузии: Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    В регионе
    19:35

    Премьер-министр Пакистана посетит Малайзию

    Другие страны
    19:25

    Прокуратура Украины сообщила о гибели человека после удара РФ по вокзалу в Шостке - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    19:24
    Фото

    Семь азербайджанских борцов завоевали медали на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    19:14

    Лондонская полиция арестовала десятки людей на акции протеста

    Другие страны
    19:03

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Кяпяз"

    Футбол
    18:54

    Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке увеличилось до двух - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:49
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанская сборная по дзюдо взяла пятое золото - ОБНОВЛЕНО-7

    Индивидуальные
    18:45

    В Джебраиле состоялся праздничный концерт по случаю Дня города

    Kультурная политика
    Лента новостей