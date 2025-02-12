Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи

Лондон решил передать Киеву новый пакет военной помощи, в который, помимо прочего, войдут беспилотники и танки.

Лондон решил передать Киеву новый пакет военной помощи, в который, помимо прочего, войдут беспилотники и танки.

Как передает Report , об этом сообщает сайт британского правительства.

"В новый пакет военной помощи, стоимостью 150 млн фунтов (примерно 186 млн долларов США - ред.), входят дроны, танки и системы ПВО", - говорится в заявлении.

Уточняется, что в пакет помощи войдут тысячи дронов, десятки танков и единиц бронетехники, а также крупные контракты на техническое обслуживание имеющейся у Украины военной техники.

Ранее о выделении нового пакета военной помощи Киеву сообщало агентство Reuters.