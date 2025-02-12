Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи

Лондон решил передать Киеву новый пакет военной помощи, в который, помимо прочего, войдут беспилотники и танки.
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"В новый пакет военной помощи, стоимостью 150 млн фунтов (примерно 186 млн долларов США - ред.), входят дроны, танки и системы ПВО", - говорится в заявлении.
Уточняется, что в пакет помощи войдут тысячи дронов, десятки танков и единиц бронетехники, а также крупные контракты на техническое обслуживание имеющейся у Украины военной техники.
Ранее о выделении нового пакета военной помощи Киеву сообщало агентство Reuters.