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Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи

Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи Лондон решил передать Киеву новый пакет военной помощи, в который, помимо прочего, войдут беспилотники и танки.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 22:57
Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи

Лондон решил передать Киеву новый пакет военной помощи, в который, помимо прочего, войдут беспилотники и танки.

Как передает Report, об этом сообщает сайт британского правительства.

"В новый пакет военной помощи, стоимостью 150 млн фунтов (примерно 186 млн долларов США - ред.), входят дроны, танки и системы ПВО", - говорится в заявлении.

Уточняется, что в пакет помощи войдут тысячи дронов, десятки танков и единиц бронетехники, а также крупные контракты на техническое обслуживание имеющейся у Украины военной техники.

Ранее о выделении нового пакета военной помощи Киеву сообщало агентство Reuters.

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