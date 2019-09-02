Лондон рассматривает возможность размещения БПЛА в Персидском заливе

Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания танкера, шедшего под британским флагом, передает Report со ссылкой на ТАСС

По информации телеканала Sky News, речь идет о возможной передислокации БПЛА, размещенных в Кувейте и выполняющих полеты над территорией Сирии и Ирака.

Наблюдательная миссия будет организована в рамках помощи британским военным кораблям, сопровождающим танкеры, идущие под флагом Соединенного Королевства через Ормузский пролив.