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Лондон рассматривает возможность размещения БПЛА в Персидском заливе

Лондон рассматривает возможность размещения БПЛА в Персидском заливе
​Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания своего танкера

Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания танкера, шедшего под британским флагом, передает Report со ссылкой на ТАСС

По информации телеканала Sky News, речь идет о возможной передислокации БПЛА, размещенных в Кувейте и выполняющих полеты над территорией Сирии и Ирака.

Наблюдательная миссия будет организована в рамках помощи британским военным кораблям, сопровождающим танкеры, идущие под флагом Соединенного Королевства через Ормузский пролив.

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