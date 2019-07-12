Лондон намерен направить второй корабль в Персидский залив

Власти Великобритании планируют в ближайшие дни направить в Персидский залив второй корабль, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным британского телеканал Sky News, к фрегату британского флота HMS Montrose, который уже находится в заливе, присоединится корабль HMS Duncan, который принимал участие в учениях НАТО в Черном море.

Ожидается, второй корабль будет оказывать содействие фрегату. Точное время прибытия HMS Duncan в регион не известно.

Ранее CNN сообщило, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По итогам инцидента Лондон и Тегеран распространили официальные заявления.