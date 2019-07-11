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Великобритания и Иран распространили заявления по поводу инцидента в Ормузском проливе

Лондон и Тегеран выпустили заявления по поводу британского танкера
Великобритания и Иран выпустили заявления по поводу попыток захвата британского танкера иранскими суднами во время прохода через Ормузский пролив

Великобритания заявила, что три иранских корабля безуспешно пытались помешать проходу британского коммерческого судна через Ормузский пролив, передает Report со ссылкой на AP.

В частности, правительство Британии заявило, что иранские суда развернулись только после получения "устных предупреждений" от корабля ВМС Великобритании, сопровождающего коммерческое судно British Heritage.

"Мы обеспокоены и продолжаем призывать иранские власти деэскалациировать ситуацию в регионе", - говорится в сообщении британского правительства.

В свою очередь, как сообщает агентство Fars, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) отвергли утверждения, что иранские суда пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера.

"Патрули ВМС КСИР продолжают свои обязанности в обычном режиме и с точностью выполняют возложенные на них функции. За прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими", - говорится в документе.

Ранее CNN сообщило, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР) пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

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