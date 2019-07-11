Великобритания и Иран распространили заявления по поводу инцидента в Ормузском проливе

Великобритания заявила, что три иранских корабля безуспешно пытались помешать проходу британского коммерческого судна через Ормузский пролив, передает Report со ссылкой на AP.

В частности, правительство Британии заявило, что иранские суда развернулись только после получения "устных предупреждений" от корабля ВМС Великобритании, сопровождающего коммерческое судно British Heritage.

"Мы обеспокоены и продолжаем призывать иранские власти деэскалациировать ситуацию в регионе", - говорится в сообщении британского правительства.

В свою очередь, как сообщает агентство Fars, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) отвергли утверждения, что иранские суда пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера.

"Патрули ВМС КСИР продолжают свои обязанности в обычном режиме и с точностью выполняют возложенные на них функции. За прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими", - говорится в документе.

Ранее CNN сообщило, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР) пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.