​В Ливийском порту загорелись три нефтехранилища

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Большой пожар вспыхнул в крупнейшем Ливийском нефтеэкспортном порту после попадания в нефтехранилище ракеты, выпущенной террористами из группировки "Рассвет Ливии".

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, огонь, вспыхнувший на одном резервуаре в порту Эс-Сидер на побережье Средиземного моря, в пятницу, 26 декабря, перекинулся на два соседних нефтехранилища.

По свидетельствам очевидцев, в небо над портом поднимаются клубы дыма. Население региона опасается, что пламя может добраться и до других резервуаров, что грозит грандиозной экологической катастрофой. Хранилище, в которое попала ракета, было полностью заполнено нефтью.

Недалеко от Эс-Сидера находится второй важнейший нефтеэкспортный порт Ливии Рас-Лануф. Представитель национальной нефтяной компании призвал участников вооруженного конфликта уважать нейтралитет предприятий ливийского нефтяного комплекса.

Бои между правительственными войсками и группировками исламистов начались в районе, где расположены основные нефтеэкспортные порты Ливии, 13 декабря. С этого момента производство нефтепродуктов в североафриканской стране сократилось более чем в два раза.