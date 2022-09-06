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Лиз Трасс наметила ряд кандидатов на ключевые министерские посты

Лиз Трасс наметила ряд кандидатов на ключевые министерские посты Лиз Трасс, победившая на выборах премьер-министра Великобритании, фактически определилась с кандидатами на посты глав ключевых министерств своего кабинета.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 09:35
Лиз Трасс наметила ряд кандидатов на ключевые министерские посты

Лиз Трасс, победившая на выборах премьер-министра Великобритании, фактически определилась с кандидатами на посты глав ключевых министерств своего кабинета.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила газета The Guardian.

По оценкам издания, министром иностранных дел Трасс планирует назначить Джеймса Клеверли, который в правительстве уходящего премьера Бориса Джонсона занимал пост государственного министра по делам Европы и Северной Америки.

Ближайшему союзнику нового премьера Кваси Квартенгу - министру предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии при Джонсоне - газета прочит пост канцлера казначейства.

Генпрокурор Суэлла Браверман может стать министром внутренних дел, глава Минобороны Бен Уоллес, вероятно, сохранит свой пост.

Как пишет The Guardian, основному сопернику Трасс в премьерской гонке экс-главе Мифина Риши Сунаку место в правительстве не будет предложено, что является нарушением традиции, согласно которой претендентам на лидерство предлагались должности в кабинете министров.

В то же время, как сообщил телеканал Sky News, ряд министров и чиновников кабинета Джонсона уже заявил о намерении оставить свои посты с избранием Трасс.

По данным телеканала, глава МВД Прити Патель сообщила, что уйдет в отставку, когда Трасс вступит в должность премьера. Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис сообщила своему окружению, что не останется в кабинете министров, хотя и получила предложение остаться на этом посту. О своем уходе заявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

Ожидается, что Трасс начнет перестановки в кабинете министров уже во вторник.

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Версия на английском языке Liz Truss outlines several candidates for key ministerial posts

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