Глава МВД Великобритании объявила об отставке

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс.

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем (на востоке Англии - ред.) в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД", - написала Пател в письме на имя уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.