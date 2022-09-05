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Глава МВД Великобритании объявила об отставке

Глава МВД Великобритании объявила об отставке Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 21:06
Глава МВД Великобритании объявила об отставке

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем (на востоке Англии - ред.) в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД", - написала Пател в письме на имя уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.

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