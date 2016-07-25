 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ливни разрушили в Китае 126 тыс. домов

    В провинциях Хэнань и Нэбэй эвакуированы 514 тыс. жителей, 125 тыс. из которых нуждаются в срочной помощи

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Около 126 тыс. домов разрушено в Китае за последнюю неделю из-за наводнений, вызванных затяжными ливнями. Еще 344 тыс. жилищ повреждено в разной степени. В десяти регионах страны погибли по меньшей мере 164 человека, еще 125 человек считаются пропавшими без вести.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в понедельник министерство гражданской администрации КНР.

    Больше всего пострадали провинции Хэнань (Центральный Китай) и Хэбэй (Северный Китай), где эвакуированы 514 тыс. жителей, из них 125 тыс. нуждаются в срочной помощи.

    Уничтожены посевы на 1,18 млн. га площадей. Прямой экономический ущерб оценивается в 31,14 млрд. юаней (4,7 млрд. долларов).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi