Ливни разрушили в Китае 126 тыс. домов

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Около 126 тыс. домов разрушено в Китае за последнюю неделю из-за наводнений, вызванных затяжными ливнями. Еще 344 тыс. жилищ повреждено в разной степени. В десяти регионах страны погибли по меньшей мере 164 человека, еще 125 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в понедельник министерство гражданской администрации КНР.

Больше всего пострадали провинции Хэнань (Центральный Китай) и Хэбэй (Северный Китай), где эвакуированы 514 тыс. жителей, из них 125 тыс. нуждаются в срочной помощи.

Уничтожены посевы на 1,18 млн. га площадей. Прямой экономический ущерб оценивается в 31,14 млрд. юаней (4,7 млрд. долларов).