Ливитт: Трамп обсудил предложение Ирана о трехэтапных переговорах
Другие страны
- 27 апреля, 2026
- 22:23
Президент США Дональд Трамп обсудил с командой по национальной безопасности предложение Ирана о проведении трехэтапных переговоров.
Как передает Report, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Я могу подтвердить, что президент сегодня утром встречался со своей командой по национальной безопасности… Предложение обсуждалось", - сказала она.
Последние новости
