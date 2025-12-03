Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с Израилем

Президент Ливана Джозеф Аун решил назначить экс-посла в США Саймона Карама руководителем ливанской делегации в органе, наблюдающем за соблюдением режима прекращения огня с Израилем.

Как передает Report со ссылкой Al Arabiya,об этом заявила представитель президента Ливана Наджат Шарафеддин.

Издание отмечает, что Ливан сегодня объявил о решении назначить по просьбе США гражданского человека главой своей делегации.

До сих пор Ливан настаивал на сохранении на этой должности военного.