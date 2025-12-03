Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с Израилем
Президент Ливана Джозеф Аун решил назначить экс-посла в США Саймона Карама руководителем ливанской делегации в органе, наблюдающем за соблюдением режима прекращения огня с Израилем.
Как передает Report со ссылкой Al Arabiya,об этом заявила представитель президента Ливана Наджат Шарафеддин.
Издание отмечает, что Ливан сегодня объявил о решении назначить по просьбе США гражданского человека главой своей делегации.
До сих пор Ливан настаивал на сохранении на этой должности военного.
