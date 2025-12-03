Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с Израилем

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 14:48
    Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с Израилем

    Президент Ливана Джозеф Аун решил назначить экс-посла в США Саймона Карама руководителем ливанской делегации в органе, наблюдающем за соблюдением режима прекращения огня с Израилем.

    Как передает Report со ссылкой Al Arabiya,об этом заявила представитель президента Ливана Наджат Шарафеддин.

    Издание отмечает, что Ливан сегодня объявил о решении назначить по просьбе США гражданского человека главой своей делегации.

    До сих пор Ливан настаивал на сохранении на этой должности военного.

    Ливан Израиль США прекращение огня переговоры
    Elvis

    Последние новости

    14:52

    Стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2026 году

    Формула 1
    14:50

    Рютте: Поддержка Украины должна продолжаться и в процессе переговоров

    Другие страны
    14:50
    Фото

    Азербайджан и Южная Корея обсудили применение технологических решений в финсекторе

    Финансы
    14:48

    Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с Израилем

    Другие страны
    14:37

    Токаев предложил снять ограничение на эксплуатацию грузовых самолетов старше 25 лет

    В регионе
    14:34

    В Азербайджане ужесточат ответственность работников за разглашение тайн

    Милли Меджлис
    14:33

    Услугой "Доступного метро" в Азербайджане за три года воспользовались 4 тыс. пассажиров

    Инфраструктура
    14:24

    Турция заявила о продолжении закупок российского газа

    Энергетика
    14:21

    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан увеличился на 9%

    Туризм
    Лента новостей