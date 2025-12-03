İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:29
    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Livan Prezidenti Cozef Aun ABŞ-dəki sabiq səfir Saymon Karamı İsraillə atəşkəs rejiminə riayət olunmasına nəzarət edən orqanda Livan nümayəndə heyətinin rəhbəri təyin etməyi qərara alıb.

    "Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan Prezidentinin nümayəndəsi Nacat Şərafəddin bildirib.

    Nəşr qeyd edir ki, Livan bu gün ABŞ-nin xahişi ilə nümayəndə heyətinin başçısı vəzifəsinə mülki şəxsin təyin edilməsi barədə qərar verdiyini açıqlayıb.

    İndiyədək Livan bu vəzifəni hərbi şəxsin icra etməsində israr edirdi.

    Livan ABŞ İsrail
    Ливан назначает экс-посла в США для контроля за прекращением огня с Израилем

    Son xəbərlər

    15:49

    Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:48
    Rəy

    Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRH

    Analitika
    15:45

    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    15:40

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    15:35
    Foto

    Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər

    Biznes
    15:29

    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Digər ölkələr
    15:29

    Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyin

    Daxili siyasət
    15:26

    "Beşiktaş" Braziliya millisində çıxış etmiş futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti