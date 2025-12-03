Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub
- 03 dekabr, 2025
- 15:29
Livan Prezidenti Cozef Aun ABŞ-dəki sabiq səfir Saymon Karamı İsraillə atəşkəs rejiminə riayət olunmasına nəzarət edən orqanda Livan nümayəndə heyətinin rəhbəri təyin etməyi qərara alıb.
"Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan Prezidentinin nümayəndəsi Nacat Şərafəddin bildirib.
Nəşr qeyd edir ki, Livan bu gün ABŞ-nin xahişi ilə nümayəndə heyətinin başçısı vəzifəsinə mülki şəxsin təyin edilməsi barədə qərar verdiyini açıqlayıb.
İndiyədək Livan bu vəzifəni hərbi şəxsin icra etməsində israr edirdi.
