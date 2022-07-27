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Литва запретила въезд в страну патриарху Кириллу

Литва запретила въезд в страну патриарху Кириллу Литва запретила въезд в страну патриарху МПЦ Кириллу из-за его поддержки России в войне в Украине
Другие страны
27 июля 2022 г. 14:52
Литва запретила въезд в страну патриарху Кириллу

Литва запретила въезд в страну патриарху МПЦ Кириллу из-за его поддержки России в войне в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК - Украина, он не сможет посещать Литву до 23 июня 2027 года.

По данным литовского МВД, патриарх Кирилл включен в список за то, что он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права.

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно о продолжающейся российской агрессии", - отмечается в сообщении ведомства.

"27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских солдат, участвующих в войне против Украины, и дал каноническое оправдание войны, которую ведет Россия", - говорится в сообщении.

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