Литва вновь закрыла границу с Беларусью

Литва закрыла границу с Беларусью через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом объявила премьер-министр Литвы Инга Ругиниене.

"Погранпереходы с Беларусью закрыты до 12:00 субботы", - написала Ругинене в соцсетях.

Решению предшествовала приостановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за летящих со стороны Беларуси воздушных шаров, сообщалось на странице аэропорта Вильнюса в фейсбуке. Ограничения введены до десяти вечера.