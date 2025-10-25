Литва вновь закрыла границу с Беларусью
Другие страны
25 октября, 2025
- 02:15
Литва закрыла границу с Беларусью через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай".
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом объявила премьер-министр Литвы Инга Ругиниене.
"Погранпереходы с Беларусью закрыты до 12:00 субботы", - написала Ругинене в соцсетях.
Решению предшествовала приостановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за летящих со стороны Беларуси воздушных шаров, сообщалось на странице аэропорта Вильнюса в фейсбуке. Ограничения введены до десяти вечера.
