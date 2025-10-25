Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Другие страны
    25 октября, 2025
    • 02:15
    Литва вновь закрыла границу с Беларусью

    Литва закрыла границу с Беларусью через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай".

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом объявила премьер-министр Литвы Инга Ругиниене.

    "Погранпереходы с Беларусью закрыты до 12:00 субботы", - написала Ругинене в соцсетях.

    Решению предшествовала приостановка работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за летящих со стороны Беларуси воздушных шаров, сообщалось на странице аэропорта Вильнюса в фейсбуке. Ограничения введены до десяти вечера.

