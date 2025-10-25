İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Litva Belarusla sərhədini yenidən bağlayıb

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 04:15
    Litva Belarusla sərhədini Şalçininkay və Medininkay sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə bağlayıb.

    "Report"un yerli mətbuata istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene məlumat verib.

    "Belarusla sərhəd keçidləri şənbə günü saat 12:00-a qədər bağlıdır", - Ruqiniene sosial şəbəkədə yazıb.

    Vilnüs hava limanının "Facebook" səhifəsində bildirilib ki, qərar Belarusdan uçan isti hava balonlarına görə Vilnüs və Kaunas aeraportlarında əməliyyatların dayandırılmasından sonra verilib. Məhdudiyyətlər saat 22:00-a qədər qüvvədədir.

