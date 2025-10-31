Литва в ноябре прекратит транзит нефти "Лукойл" из-за санкций США и Великобритании

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 19:34
    "Литовские железные дороги" (LTG) с 21 ноября прекратят перевозки продукции российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" транзитом через территорию Литвы.

    Как сообщает Report со ссылкой на LRT, решение связано с санкциями, введенными США и Великобританией, которые ограничивают продажи крупнейших российских нефтяных компаний.

    Ранее LTG осуществляла перевозку нефтепродуктов "Лукойла" в Калининградскую область. В 2024 году компания доставила туда 194 тыс. тонн нефти "Лукойла", а в 2023 году - 345 тыс. тонн из общего объема 371 тыс. тонн нефтепродуктов. Перевозок нефти "Роснефти" через Литву не осуществлялось ни в прошлом, ни в этом году.

    "Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукцию "Лукойла" транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств", - заявили в компании LTG.

    LTG заявляет, что будет придерживаться рекомендаций иностранных партнеров, пытаясь минимизировать бизнес-риски.

    "По истечении переходного периода для завершения соглашений LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании "Лукойл" или "Роснефть", санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия", - отметили в компании.

    По прогнозу Минфина США, новые санкции могут лишить Кремль до 30% доходов от экспорта нефти и газа.

