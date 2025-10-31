İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Litva ABŞ və Britaniya sanksiyalarına görə "Lukoil" neftinin tranzitini dayandıracaq

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 23:54
    Litva ABŞ və Britaniya sanksiyalarına görə Lukoil neftinin tranzitini dayandıracaq

    "Litva Dəmir Yolları" (LDY) noyabrın 21-dən etibarən Rusiyanın "Lukoil" və "Rosneft" şirkətlərinin məhsullarının Litva ərazisindən tranzitlə daşınmasını dayandıracaq.

    "Report" LRT-yə istinadən xəbər verir ki, qərar ABŞ və Böyük Britaniyanın tətbiq etdiyi sanksiyalarla bağlıdır və bu sanksiyalar Rusiyanın əsas neft şirkətlərinin satışını məhdudlaşdırır.

    LDY "Lukoil"un neft məhsullarını Kalininqrad vilayətinə daşıyırdı. Şirkət oraya 2023-cü ildə 345 min, 2024-cü ildə isə 194 min ton "Lukoil" nefti çatdırıb. "Rosneft" nefti isə nə keçən il, nə də bu il Litva ərazisindən daşınıb.

    ABŞ Maliyyə Nazirliyinin proqnozlarına görə, yeni sanksiyalar Kremli neft və qaz ixrac gəlirlərinin 30 faizinədək hissəsindən məhrum edə bilər.

    Lukoil Litva sanksiya
    Литва в ноябре прекратит транзит нефти "Лукойл" из-за санкций США и Великобритании

    Son xəbərlər

    00:12

    ABŞ-nin maliyyə naziri: Gələn həftə Çinlə ticarət sazişi imzalayacağıq

    Digər ölkələr
    00:06
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər dedilər ki, getməlisiniz, bura bizimdir

    Daxili siyasət
    23:54

    Litva ABŞ və Britaniya sanksiyalarına görə "Lukoil" neftinin tranzitini dayandıracaq

    Digər ölkələr
    23:34
    Video

    Türkiyədə partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Region
    23:15
    Foto

    Azərbaycanla Britaniya arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    23:01

    Rusiya Yaponiyaya genişmiqyaslı hərbi təlimlərlə bağlı etirazını bildirib

    Region
    22:51

    Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri ilk dəfə Estoniyanın səmasını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    22:46

    NBA-da çıxış edən basketbolçunun evi qarət edilib

    Komanda
    22:36

    Rusiya ərazisinə giriş qadağası qoyduğu Aİ nümayəndələrinin siyahısını genişləndirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti