О нас

Литва в 2023 году дополнительно выделила около €100 млн на нужды обороны

Литва в 2023 году дополнительно выделила около €100 млн на нужды обороны Почти €100 млн дополнительных ассигнований выделяется в текущем году Минобороны Литвы.
Другие страны
1 марта 2023 г. 19:14
Литва в 2023 году дополнительно выделила около €100 млн на нужды обороны

Почти €100 млн дополнительных ассигнований выделяется в текущем году Минобороны Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил Минфин балтийской республики.

"Укрепление обороноспособности является приоритетом правительства. С начала работы нынешнего кабинета министров затраты на расходы на оборону возросли на 73%. Дополнительно система Минобороны будет профинансирована в размере €97,6 млн", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Гинтаре Скайсте.

Дополнительные ассигнования на военные нужды выделяются в рамках пересмотра прогноза валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в сторону его увеличения в течение 2023 года. Сейм (парламент) при утверждении государственного бюджета на текущий год предусмотрел, что оборона должна быть профинансирована в размере 2,52% от ВВП. Если ВВП растет, доля на военные нужды должна повышаться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Litva 2023-cü ildə müdafiə ehtiyacları üçün əlavə olaraq 100 milyon avro ayırıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi