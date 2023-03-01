Литва в 2023 году дополнительно выделила около €100 млн на нужды обороны

Почти €100 млн дополнительных ассигнований выделяется в текущем году Минобороны Литвы.

Почти €100 млн дополнительных ассигнований выделяется в текущем году Минобороны Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил Минфин балтийской республики.

"Укрепление обороноспособности является приоритетом правительства. С начала работы нынешнего кабинета министров затраты на расходы на оборону возросли на 73%. Дополнительно система Минобороны будет профинансирована в размере €97,6 млн", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Гинтаре Скайсте.

Дополнительные ассигнования на военные нужды выделяются в рамках пересмотра прогноза валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в сторону его увеличения в течение 2023 года. Сейм (парламент) при утверждении государственного бюджета на текущий год предусмотрел, что оборона должна быть профинансирована в размере 2,52% от ВВП. Если ВВП растет, доля на военные нужды должна повышаться.