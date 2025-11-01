Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Литва привлечет добровольческие структуры к борьбе с воздушной контрабандой

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 20:46
    Литва привлечет добровольческие структуры к борьбе с воздушной контрабандой

    Добровольческие военизированные структуры "Союза стрелков Литвы" будут привлечены властями к борьбе с метеорологическими зондами контрабандистов, которыми перебрасываются сигареты из Беларуси.

    Как передает Report, об этом в Facebook сообщила премьер-министр Инга Ругинене.

    "В состав мобильных команд по борьбе с контрабандой войдут члены "Союза стрелков Литвы", - отметила она.

    Члены организации будут визуально контролировать воздушное пространство и спешить к месту приземления зондов, чтобы опередить, а, возможно, и задержать организаторов контрабанды.

    "Союз стрелков" является военизированной организацией в помощь регулярным вооруженным силам. Он был учрежден в 1919 году, упразднен в 1940 г. и воссоздан в 1989 г. В нем состоят гражданские лица. Стрелки участвуют в специально организуемых совместных учениях с армией. Численность организации в настоящее время составляет 16 тыс. человек, что является максимумом за всю историю этой структуры.

    Литва "Союз стрелков"

    Последние новости

    20:46

    Литва привлечет добровольческие структуры к борьбе с воздушной контрабандой

    Другие страны
    20:32

    В России выдворят более 7 тысяч иностранцев за нарушения миграционного законодательства

    В регионе
    20:24

    Алиджан Алибейоглу: Мы с нетерпением ждали освобождения Азербайджаном своих земель

    Медиа
    20:11

    "Араз-Нахчыван" вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    Футбол
    20:07

    После свержения режима Асада в Сирию из Турции вернулись 550 тысяч человек

    В регионе
    20:05

    Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    20:00

    Джаббар Шыкташ: Каждый мой визит в Карабах показывает новые этапы развития и восстановления

    Карабах
    19:54

    Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс

    Внутренняя политика
    19:42
    Фото

    Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в Нахчыване

    Медиа
    Лента новостей