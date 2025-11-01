Литва привлечет добровольческие структуры к борьбе с воздушной контрабандой

Добровольческие военизированные структуры "Союза стрелков Литвы" будут привлечены властями к борьбе с метеорологическими зондами контрабандистов, которыми перебрасываются сигареты из Беларуси.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщила премьер-министр Инга Ругинене.

"В состав мобильных команд по борьбе с контрабандой войдут члены "Союза стрелков Литвы", - отметила она.

Члены организации будут визуально контролировать воздушное пространство и спешить к месту приземления зондов, чтобы опередить, а, возможно, и задержать организаторов контрабанды.

"Союз стрелков" является военизированной организацией в помощь регулярным вооруженным силам. Он был учрежден в 1919 году, упразднен в 1940 г. и воссоздан в 1989 г. В нем состоят гражданские лица. Стрелки участвуют в специально организуемых совместных учениях с армией. Численность организации в настоящее время составляет 16 тыс. человек, что является максимумом за всю историю этой структуры.