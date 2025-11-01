İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Litva hava qaçaqmalçılığı ilə mübarizəyə könüllü strukturlar cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 22:27
    Litva hava qaçaqmalçılığı ilə mübarizəyə könüllü strukturlar cəlb edəcək

    Litva Tüfəngçilər Birliyinin könüllü hərbiləşdirilmiş strukturları Belarusdan siqaret daşıyan qaçaqmalçıların istifadə etdiyi meteoroloji şarlarla mübarizədə hakimiyyət orqanlarına kömək edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Baş nazir İnqa Ruqinene "Facebook"da məlumat verib.

    "Qaçaqmalçılıqla mübarizə aparan mobil qruplara Litva Tüfəngçilər Birliyinin üzvləri də daxil olacaq", - deyə o qeyd edib.

    Təşkilat üzvləri hava məkanını vizual olaraq izləyəcək və qaçaqmalçılıq təşkilatçılarını qabaqlamaq və ehtimal ki, onları saxlamağa çalışmaq üçün şarların eniş yerinə gedəcəklər.

    Tüfəngçilər Birliyi nizami silahlı qüvvələri dəstəkləyən hərbiləşdirilmiş bir təşkilatdır. 1919-cu ildə təsis edilib, 1940-cı ildə ləğv edilib və 1989-cu ildə yenidən qurulub. Üzvləri mülki şəxslərdir. Tüfəngçilər ordu ilə xüsusi təşkil olunmuş birgə təlimlərdə iştirak edirlər. Təşkilatın hazırda 16 000 üzvü var ki, bu da onun tarixində ən yüksək rəqəmdir.

    Litva Qaçaqmalçılıq
