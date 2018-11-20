Литва пригрозила выйти из Интерпола из-за России

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сейм Литвы принял резолюцию о возможности выхода из Интерпола, если главой организации будет избран россиянин Александр Прокопчук, сообщает Report со ссылкой на Delfi.
Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку с поста главы организации.
Британская газета Times назвала россиянина главным претендентом на пост главы Интерпола.
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