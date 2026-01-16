Литва постепенно увеличит численность армии до 61 тыc. человек

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 16:05
    Численность литовской армии планируется существенно увеличить к 2028 году и довести ее до 61 тысячи военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на минобороны Литвы.

    "Согласно Концепции национальной обороны, численность личного состава Вооруженных сил страны в 2028 году составит 61 тысячу военнослужащих", - говорится в сообщении.

    Из этого числа "31 тысяча будут служить в мирное время, а еще 30 тысяч военнослужащих резерва общей готовности будут доступны в кризисных ситуациях".

    Сейчас численность литовской армии, включая резерв, составляет около 37 тысяч человек.

