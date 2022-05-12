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Литва отзывает посла в России

Литва отзывает посла в России В сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня.
Другие страны
12 мая 2022 г. 18:52
Литва отзывает посла в России

В сейм Литвы внесен проект декрета об отзыве посла из России с 1 июня и о ликвидации генконсульства в Санкт-Петербурге с 7 июня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют документы на сайте парламента.

"Освободить с 1 июня 2022 года чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Российской Федерации Эйтвидаса Баярунаса от должности", - говорится в документе.

Отмечается, что проект был подготовлен министерством иностранных дел.

"Ликвидировать с 7 июня 2022 года генеральное консульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге", - говорится в другом документе.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией, а также возвращает своего посла из Москвы. Было также закрыто российское консульство в Клайпеде.

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