Литва открыла границу с Беларусью после временного закрытия
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 14:19
Движение через пограничные пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" между Литвой и Беларусью возобновлено.
Как передает Report, об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Ранее граница была временно закрыта по распоряжению премьер-министра Литвы Инги Ругиниене. Решение было связано с приостановкой работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за пролетающих со стороны Беларуси воздушных шаров.
Последние новости
14:20
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционных доходов (январь-сентябрь, 2025)Финансы
14:19
Литва открыла границу с Беларусью после временного закрытияДругие страны
14:04
Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человекДругие страны
13:56
Зеленский призвал партнеров помочь Украине системами PatriotДругие страны
13:50
Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картамиПроисшествия
13:42
Фото
Бакинский государственный цирк возобновил работуKультурная политика
13:34
Турпоток из Центральной Азии в Азербайджан в летний сезон вырос более чем на 27%Туризм
13:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2025)Финансы
13:17