Литва открыла границу с Беларусью после временного закрытия

Движение через пограничные пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" между Литвой и Беларусью возобновлено.

Как передает Report, об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Ранее граница была временно закрыта по распоряжению премьер-министра Литвы Инги Ругиниене. Решение было связано с приостановкой работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за пролетающих со стороны Беларуси воздушных шаров.