    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 14:19
    Литва открыла границу с Беларусью после временного закрытия

    Движение через пограничные пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" между Литвой и Беларусью возобновлено.

    Как передает Report, об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

    Ранее граница была временно закрыта по распоряжению премьер-министра Литвы Инги Ругиниене. Решение было связано с приостановкой работы аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за пролетающих со стороны Беларуси воздушных шаров.

