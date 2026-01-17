Литва обвинила Россию в двух поджогах на территории страны

Власти Литвы обвинили Главное разведывательное управление (ГРУ) России в двух попытках поджога инфраструктуры, связанной с поставками военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры Литвы.

Сообщается, что в уголовном деле, которое передано в суд, фигурируют шесть иностранцев, в числе которых граждане России, Белоруссии, Кубы и Испании.

"Данные досудебного расследования, проведенного в Литве, позволяют с достаточной степенью вероятности предположить, что попытки саботажа в Шяуляе были совершены по указанию и в интересах ГРУ России", - отмечается в документе .

Замначальника криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас заявил, что организация поджогов была согласована и координировалась группой лиц, которые проживают в России и связаны с ГРУ. Они же могут быть связаны с попытками поджогов в Польше, Румынии и Чехии, добавил он. Следствие утверждает, что фигуранты дела получали за выполнение заданий вознаграждение в размере до €10 тыс.

Господин Бригинас также сообщил, что власти Литвы выдали ордер на арест еще трех подозреваемых. Кроме того, страна добивается экстрадиции еще одного фигуранта дела из Колумбии.