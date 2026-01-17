İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Litva Rusiyanı öz ərazisində iki yanğının törədilməsində ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 08:19
    Litva Rusiyanı öz ərazisində iki yanğının törədilməsində ittiham edib

    Litva hakimiyyəti Rusiyanın Baş Kəşfiyyat İdarəsini Ukraynaya hərbi yardım çatdırılması ilə əlaqəli infrastrukturu yandırmaq cəhdində ittiham edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Litva polisi və prokurorluğunun birgə bəyanatında bildirilib.

    Məhkəməyə təqdim edilən cinayət işində Rusiya, Belarus, Kuba və İspaniya vətəndaşları da daxil olmaqla altı əcnəbinin iştirak etdiyi bildirilib.

    "Litvada aparılan məhkəməyəqədər istintaqın məlumatları bizə kifayət qədər ehtimal dərəcəsi ilə Şaulyaydakı təxribat cəhdlərinin Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin (BKİ) təlimatı və maraqları çərçivəsində həyata keçirildiyini güman etməyə imkan verir", - sənəddə qeyd olunub.

    Litva cinayət polisinin rəis müavini Saulyus Briginas bildirib ki, yanğın hücumları Rusiyada yaşayan və ordu ilə əlaqəli bir qrup şəxs tərəfindən koordinasiya və təşkil edilib. O əlavə edib ki, onlar həmçinin Polşa, Rumıniya və Çexiyadakı yanğın cəhdləri ilə də əlaqəli ola bilərlər. Müstəntiqlər iddia edirlər ki, iş üzrə təqsirləndirilən şəxslər tapşırıqlarını yerinə yetirdiklərinə görə 10.000 avroya qədər mükafat alıblar.

    Litva cinayət polisinin rəis müavini həmçinin bildirib ki, hakimiyyət daha üç şübhəli üçün həbs qərarı verib. Bundan əlavə, Vilnüs Kolumbiyadan iş üzrə başqa bir təqsirləndirilən şəxsin ekstradisiyasını tələb edir.

    Litva Rusiya yanğın
    Литва обвинила Россию в двух поджогах на территории страны

    Son xəbərlər

    08:32

    Nvidia "H200" çip komponentləri təchizatçıları istehsalı dayandırıblar

    İKT
    08:19

    Litva Rusiyanı öz ərazisində iki yanğının törədilməsində ittiham edib

    Digər ölkələr
    08:06

    Venesuelanın müdafiə naziri Maduronun ələ keçirilməsi zamanı 83 nəfərin öldürüldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    07:45

    Luis Enrike yayda "Real Madrid"ə rəhbərlik edə bilər

    İdman
    07:14

    Berliner Zeitung: Fransanın NATO-dan çıxmaq üçün real imkanı var

    Digər ölkələr
    06:35

    Petr Pavel: Ukrayna ağrılı güzəştlərə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:09

    Suriyada ilk dəfə kürd dili dövlət dili kimi tanınıb

    Digər ölkələr
    05:54

    CNN Brasil: ABŞ-ın Venesuelaya hücumlarından sonra Braziliya HHM sistemlərini gücləndirir

    Digər ölkələr
    05:23

    Amerika lideri: Hazırda Venesuelaya ABŞ nəzarət edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti