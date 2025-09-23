Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Литва намерена дополнительно выделить полмиллиарда евро на средства ПВО

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 01:20
    Литва считает необходимым дополнительно направить на усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) €0,5 млрд.

    Как передает Report, об этом в вечернем эфире национального телевидения LRT заявила глава Минобороны балтийской республики Довиле Шакалене.

    "Мы пересмотрели необходимость в средствах ПВО, и на ближайшем заседании госсовета обороны предстоит обсудить дополнительное выделение €0,5 млрд на приобретение определенных противовоздушных мощностей", - сказала она.

    Но и этого, по словам Шакалене, недостаточно. В этих условиях определенные бреши в защите воздушного пространства, помогают, как утверждала министр, закрывать союзники Вильнюса.

    "В самое ближайшее время мы будем располагать информацией о том, какие дополнительные силы и из каких союзных стран помогут нам как с радарами, так и с боевыми системами", - заявила министр.

