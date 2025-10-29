Литва на месяц закрыла границу с Беларусью

Власти Литвы приняли решение на месяц закрыть границу с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, данное решение было принято на заседании правительства. Постановлением правительства предусмотрено закрытие двух последних пунктов пропуска на границе с Беларусью - Мядининкай и Шальчининкай. Граница закрывается до 30 ноября.

"Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Беларусью, откуда исходят определенные угрозы",- сказала на заседании премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

В порядке исключения границу смогут пересекать дипломаты и лица, перевозящие дипломатическую почту, а также лица, следующие транзитом в Калининград или из Калининграда. Вернуться в Литву через этот пункт смогут граждане Литвы, граждане стран Европейского союза (ЕС), а также иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание в Литве и гуманитарные визы.