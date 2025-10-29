İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Litva Belarus ilə sərhədi bir ay müddətinə bağlayıb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:38
    Litva Belarus ilə sərhədi bir ay müddətinə bağlayıb

    Litva hökuməti Belarus ilə sərhədi bir ay müddətinə bağlamaq qərarına gəlib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu qərar hökumətin iclasında qəbul edilib.

    Sərhəd noyabrın 30-na qədər bağlı qalacaq.

    "Vətəndaşların təhlükəsizliyi hökumətin danılmaz prioritetidir. Ona görə də Belarus ilə sərhədi bağlamaq lazımdır", - Litvanın baş naziri İnqa Ruqinene iclasda bildirib.

    Litva Belarus sərhəd
    Литва на месяц закрыла границу с Беларусью
    Lithuania closes border with Belarus

