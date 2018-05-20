Лидеры США и Южной Кореи обсудили ситуацию с КНДР

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с КНДР.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба администрации южнокорейского президента.

Разговор двух президентов продлился 25 минут. Трамп и Мун Чжэ Ин договорились тесно сотрудничать в рамках исторического саммита США — КНДР.

«Лидеры обменялись мнениями о различных шагах, предпринятых Северной Кореей в последнее время», — сообщил представитель южнокорейской администрации.