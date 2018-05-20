 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лидеры США и Южной Кореи обсудили ситуацию с КНДР

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с КНДР.

    Как передает Report, об этом информирует пресс-служба администрации южнокорейского президента. 

    Разговор двух президентов продлился 25 минут. Трамп и Мун Чжэ Ин договорились тесно сотрудничать в рамках исторического саммита США — КНДР.

    «Лидеры обменялись мнениями о различных шагах, предпринятых Северной Кореей в последнее время», — сообщил представитель южнокорейской администрации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi