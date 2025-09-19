Лидеры КНР и США проводят телефонный разговор
- 19 сентября, 2025
- 16:11
Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп проводят телефонные переговоры.
Как передает Report, об этом сообщает Центральное ТВ Китая.
