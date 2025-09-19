Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Лидеры КНР и США проводят телефонный разговор

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 16:11
    Лидеры КНР и США проводят телефонный разговор

    Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп проводят телефонные переговоры.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное ТВ Китая.

    Çin və ABŞ liderləri arasında telefon danışığı aparılır

