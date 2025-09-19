Çin və ABŞ liderləri arasında telefon danışığı aparılır
- 19 sentyabr, 2025
- 16:15
Çin və ABŞ liderləri Si Cinpin və Donald Tramp telefon danışığı aparırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.
