Лидеры ИГ бежали из Ракки и Мосула на восток Сирии

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Лидеры группировки "Исламское государство" (ИГ) бежали из сирийского города Ракка и иракского Мосула в город Эль-Маядин на востоке Сирии, где теперь находится центр руководства операций этой террористической организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AP со ссылкой на американские официальные источники и на представителей сирийской оппозиции.

По их данным, главари ИГ вместе со своими семьями перебазировались в Эль-Маядин в течение нескольких последних месяцев, когда Мосул и Ракка, которые раньше считались центрами группировки, оказались в центре боевых действий. Силы безопасности Ирака проводят операцию по освобождению Мосула, в то время как Ракку пытаются взять под контроль при поддержке США вооруженные формирования.

Агентство отмечает, что, согласно некоторым сообщениям, верховный главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади также находится в Эль-Маядине. В этот город было переброшено большинство самых боеспособных отрядов этой группировки, в настоящее время боевики ИГ укрепляют окрестности Эль-Маядина и роют вокруг города окопы. По данным агентства, именно из Эль-Маядина главари ИГ намерены руководить своими сторонниками.