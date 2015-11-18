​Лидеры ЕС на саммите обсудят борьбу с терроризмом и миграционный кризис

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Борьба с терроризмом будет обсуждаться на очередном саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 декабря, а также отношения России и Украины и предложения Великобритании о реформах в ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД председательствующего в ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.

"Мы внесли вклад в подготовку Европейского совета 17-18 декабря. Повестка дня — очевидно, что теракты в Париже и борьба с терроризмом будет важнейшим приоритетом, а также миграционный кризис, единый рынок, отношения между Россией и Украиной, несомненно, тоже", — заявил Ассельборн журналистам.

По его словам, вероятно выступление премьер-министра Великобритании (Дэвида Кэмерона) с его предложениями в преддверии референдума и проведение первого содержательного обмена мнениями по этому вопросу.