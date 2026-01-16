Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 23:02
    Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам

    Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила о своей уверенности в том, что со временем остатки прошлого будут демонтированы в южноамериканской стране, и Венесуэлу ждет упорядоченный переход к свободным выборам.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что Мачадо выступила перед журналистами в Вашингтоне на следующий день после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    Мария Корина Мачадо Дональд Трамп Николас Мадуро выборы

    Последние новости

    23:25

    Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по Ирану

    Другие страны
    23:12

    Трамп не дал ясного ответа на вопрос, покинут ли США НАТО, если не получат Гренландию

    Другие страны
    23:02

    Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам

    Другие страны
    22:39

    "Нефтчи" подписал американского баскетболиста и расстался с двумя игроками

    Командные
    22:23

    Посол Украины Стефанишина: переговоры с США пройдут в Майами 17 января - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:07

    Трамп поблагодарил Иран

    Другие страны
    22:00

    Хакан Фидан и глава МИД Омана обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    21:40

    Шейнбаум: Мехико и Вашингтон достигли ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США

    Другие страны
    21:28

    В Баку состоится официальный экзамен по поясным разрядам

    Индивидуальные
    Лента новостей