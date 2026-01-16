Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам
- 16 января, 2026
- 23:02
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила о своей уверенности в том, что со временем остатки прошлого будут демонтированы в южноамериканской стране, и Венесуэлу ждет упорядоченный переход к свободным выборам.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что Мачадо выступила перед журналистами в Вашингтоне на следующий день после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
