Venesuela müxalifətinin lideri ölkədə azad seçkilər perspektivini görür
Digər ölkələr
- 17 yanvar, 2026
- 01:40
Maria Korina Maçado bildirib ki, zamanla Cənubi Amerika ölkəsində keçmişin qalıqları aradan qalxacaq və Venesuelanı azad seçkilərə nizamlı keçid gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Maçado bunu ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ağ Evdə görüşündən bir gün Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib.
01:40
