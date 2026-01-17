Venesuela müxalifətinin lideri ölkədə azad seçkilər perspektivini görür

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 17 yanvar, 2026
    • 01:40
    Maria Korina Maçado bildirib ki, zamanla Cənubi Amerika ölkəsində keçmişin qalıqları aradan qalxacaq və Venesuelanı azad seçkilərə nizamlı keçid gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Maçado bunu ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ağ Evdə görüşündən bir gün Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib.

    Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам

