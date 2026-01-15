Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 15 января, 2026
    • 22:59
    Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо прибыла в Белый дом

    Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо прибыла в Белый дом.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

    Отмечается, что в ближайшее время Мачадо проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

    США Венесуэла Мария Корина Мачадо Дональд Трамп
    Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlib

